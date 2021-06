Eindoverwinning in Allianz Regatta uit zicht voor Bouwmeester

Bouwmeester staat in de Laser Radial-klasse nu op de vijfde plaats. De wedstrijd in Medemblik is voor de olympisch kampioen van 2016 de laatste test voor de Spelen van komende zomer. Een blessure aan haar elleboog zorgt ervoor dat haar voorbereiding deze keer niet optimaal is.

Mirthe Akkerman uit Akkrum staat op de dertiende plaats in het klassement. Marissa IJben uit Heerenveen neemt de 47e plaats in. Op zondag staat de negende race op het programma, daarna volgt nog de medal race.

Mannen

De Friezen Willem Wiersema en Thomas Westerhof doen bij de mannen in de Laser Radial-klasse niet mee om de prijzen. Ze staan na acht races respectievelijk op de 34e en 58e plaats.

Overwinning voor Van der Meer

De, waarschijnlijk, enige Friese medaille op de Regatta van Medemblik komt in handen van Laila van der Meer uit Grou. In haar klasse zit je met twee personen in de boot. Van der Meer zeilt samen met Bjarne Brouwer.

Het duo staat met alleen nog de medal race op het programma op de eerste plaats. Het Duitse duo Jesse Lindstädt en Jill Paland kan ze in de slotrace echter niet meer inhalen.