Moeilijke week voor Sneker volleyballers bij Oranje in Nations League

"We moeten niet vergeten dat we hier met de beste zestien teams van de wereld staan, dus het is niet vanzelfsprekend dat we ieder potje hier winnen. Maar het is nog steeds niet mooi dat je veel verliest natuurlijk", zegt Van Solkema.

"We spelen wel tegen de absolute top van de wereld. Voor ons team is het alleen maar goed om veel van dit soort wedstrijden te spelen", vindt de 23-jarige volleyballer.

Speeltijd

Van Solkema mocht nog maar één keer in de basis beginnen. Dat was in de wedstrijd tegen Iran. "Tot nu toe draaien we veel door in onze opstellingen. We spelen in heel veel verschillende samenstellingen", zegt de Sneker.

"Het zijn in een maand vijftien wedstrijden. Er komen er nog negen aan, dus er zijn nog kansen zat", zegt Van Solkema.

Snekers

Naast van Solkema spelen er nog twee Snekers bij de Oranje-mannen: Bennie Tuinstra en Steven Ottevanger. De mannen zitten voor de Nations League een maand lang in een bubbel in het Italiaanse Rimini. Daar hebben ze veel aan elkaar. "De Sneker jongens hebben onderling goed contact. Het schept toch een band, dat is wel grappig."

Hun Sneker collega's bij de vrouwen, Hester en Marrit Jasper, zien ze niet veel. "Wij kunnen de dames niet ontmoeten, want die zitten in een heel ander hotel. We komen elkaar hooguit tegen in de hal, als zij trainen en wij wedstrijd hebben of andersom. Maar dan heb je nooit echt veel tijd om bij te kletsen", aldus Van Solkema.