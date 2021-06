Para-amazone Rixt van der Horst voor het eerst Nederlands kampioen

"Eindelijk, het doel is natuurlijk Tokio maar dit is toch wel heel mooi", zei Van der Horst na de wedstrijd. "Deze titel is een mooie toevoeging aan mijn prijzenkast. Het is mijn eerste, maar hij hoort er ook zeker bij na meerdere wereldtitels."

Paralympische Spelen

De focus van Van der Horst gaat nu op de Paralympische Spelen in Tokio, die in augustus van dit jaar plaatsvinden. In de komende weken hoopt ze nog wel wat stappen te zetten met haar paard. "Er zit nog steeds verbetering in. Ze groeit nog met de dag. We vormen een steeds betere combinatie. We doen het echt samen", zegt Van der Horst.

"We zijn druk bezig om de opgaande lijn door te zetten en op onze top te zijn in Tokio", aldus de amazone.

Selectie

Na deze wedstrijd volgen er nog twee wedstrijden op de kalender van de amazones. Daarna maakt bondscoach Joyce van Rooijen-Heutink haar definitieve selectie bekend voor de Paralympische Spelen.