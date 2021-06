Rederij Doeksen-boot ligt meer dan twee uur stil op Waddenzee door storing

De nieuwe boot MS Willem Barentsz van Rederij Doeksen heeft zaterdag meer dan twee uur midden op de Waddenzee stilgelegen. De boot had een stroomstoring en had het anker uitgegooid. Er zijn 230 passagiers aan boord. De boot kwam om 16.35 uur stil te liggen en kwam om 18.48 uur voor het eerst weer in beweging door een sleepboot.