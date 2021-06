Judoka Tsjakadoea maakt comeback op WK: "Ik schat mijn kansen hoog in"

De geboren Leeuwarder raakte in april nog besmet met het coronavirus en moest daardoor het EK in Portugal en de Grand Slam in het Russische Kazan afzeggen. "Ik was totaal niet fit. Nu ben ik weer terug aan het komen en ben ik op zich wel weer fit", zegt de 24-jarige judoka, die eerder dit seizoen nog brons pakte op de Doha Masters in Qatar.

"Het is natuurlijk altijd vervelend. Ook in aanloop naar de Spelen wil je natuurlijk dat je in het laatste half jaar fit blijft en de toernooien goed draait. Dat is wel even een klap geweest, maar moet je als sporter ook weer uitkomen", zegt Tsjakadoea.