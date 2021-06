Zero Waste in Leeuwarden: kennismaken met verpakkingsvrij winkelen

Je kunt een wandel- of fietstocht bij Zero Waste-locaties in de eigen omgeving doen. In Leeuwarden worden er meerdere tours georganiseerd in kleine groepjes. Daarbij worden minstens vijf locaties bezocht. Deelnemers kunnen dan bijvoorbeeld in gesprek met ondernemers.

Verpakkingsarm boodschappen doen

In Leeuwarden werd zaterdagochtend verzameld op het Oldehoofsterkerkhof. In de binnenstad zijn meerdere winkels die aandacht schenken aan Zero Waste, zegt Mirelle Rouw . "Zero Waste is een beweging waarmee mensen proberen om zo weinig mogelijk footprint en plastic op de aarde achter te laten. Dus verpakkingsarm boodschappen doen. Dat je eigen pakjes en zakjes meeneemt naar de winkel, en dat die daar ook welkom zijn."