Twee inzittenden overleden bij botsing tussen trein en auto in Boazum

Aldert Baas van ProRail noemt het dodelijke ongeluk bij Boazum verschrikkelijk. "We zijn ondersteboven van de ernst van het ongeluk. Als er mensen omkomen, dan is dat ingrijpend. Wij leven mee met de nabestaanden."

Ook ProRail is in afwachting van het onderzoek naar wat er gebeurd is en hoe dat precies kon gebeuren. "Het gebeurde op een overweg zonder bomen of bellen. Het is wel duidelijk dat zulke overwegen gevaarlijk zijn en dat we daar vanaf moeten. Dat wil ProRail heel graag, we werken er met man en macht aan."