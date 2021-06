Vaccinatielocatie in Drachten kampt met wateroverlast door de buien

De vaccinatielocatie van de GGD in Drachten gaat zaterdag later open vanwege wateroverlast. De prikstraat zit in het Fries Congrescentrum en dat is deels onder water gelopen door het regenwater. De afspraken van zaterdagochtend konden daarom niet doorgaan. Op dit moment wordt alles opgeruimd. Het is de bedoeling dat de vaccinatie na 13.00 uur weer wordt opgestart.