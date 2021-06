Omrop TIP: FryslânDOK 'Bezint eer ge begint'

Hippies in Hantum

Liskje Kuipers was acht jaar toen in de jaren zeventig de eerste hippies in Hantum kwamen wonen. Het dorp had er niet veel mee op, maar Liskje voelde zich erdoor aangetrokken. Ze raakte bevriend met één van hen. Later werd op het erf van haar vriendin een boeddhistisch centrum gebouwd. Liskje sloot zich aan bij het boeddhisme. Het centrum is er nog steeds.