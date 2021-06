Aftakking gasput Nijega is geboord: in augustus test Vermilion gaswinning

Vanaf april stond er een boortoren op de locatie. Die is nu weer afgebroken. Volgens Vermilion is het doel bereikt: er is aardgas gevonden. Dat betekent dat het gas nu moet worden getest, omdat nog niet precies bekend is hoeveel gas er zit.

Tot eind juli wordt de put aangesloten op de bestaande pijpleiding en de put wordt gereed gemaakt voor de puttest. Die test begint dus in augustus. Daarna kan er volgens Vermilion worden geproduceerd.

Tsjingas

In maart probeerde Stichting Tsjingas via de rechter nog tegen te houden dat er een 'sidetrack' zou worden aangelegd bij de oude out bij gasveld Nijega. Volgens Vermilion is de put veilig en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf aan dat er geen lekkages zijn en dat de risico's acceptabel zijn. Daarom hadden plaatselijke belangen in de omgeving de verwachting niet dat de boring kon worden tegengehouden.