Harry Oosterman maakt zich zorgen over bestuurscultuur: "Soms wat te grote woorden"

Fusie met Weststellingwerf of Opsterland is dan ook niet aan de orde. "Op dit moment is er geen noodzaak bij de drie gemeenten om groter te worden." Op de vraag of een fusie met een Drentse gemeente vanwege de culturele overeenkomst een optie is, antwoordt Oosterman: "Ik moet constateren dat de provinciegrenzen vrij absolute grenzen zijn."

Na 16 jaar afscheid

Harry Oosterman is de langstzittende burgemeester van Fryslân. Hij kon nog tot en met 2023 aanblijven, maar na 16 jaar neemt hij in augustus afscheid. Hoewel hij de taal niet spreekt, voelt hij zich wel verbonden met de Stellingwervers. "Doordat het een wat kleinere gemeente is, ken je veel mensen in de dorpen."