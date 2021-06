Klachten over te krap netwerk voor zonnepaneelstroom

Hofland: "Door overdag de wasmachine of de vaatwasser aan te zetten. Mensen die een elektrische auto hebben, kunnen hem op dat moment opladen. Want alle stroom die je in je eigen huis verbruikt, hoeft niet het elektriciteitsnet op, kan geen file vormen en de spanning te hoog opdrijven."

125 miljoen voor het Friese stroomnet

De campagne moet mensen bewust maken van de beperkingen. De netwerkbeheerder zelf is druk bezig om het net te verbeteren door nieuwe transformatorhuisjes, schakelstations en kabels aan te leggen. Maar ook door het aannemen en opleiden van vaklieden. Er wordt dit jaar 125 miljoen euro in het Friese stroomnet gestoken.

De netbeheerder wil investeringsgeld lenen van de aandeelhouders. De provincie Fryslân is één van deze aandeelhouders, en is om 75 tot 95 miljoen euro gevraagd.