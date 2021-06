Zeilster Bouwmeester klimt naar tweede plaats in Medemblik; Van der Meer wint opnieuw

Het lijkt steeds beter te gaan met Bouwmeester. "Toch had ik gisteren niet het idee dat ik niet super aan het varen was", aldus Bouwmeester, die al zeker is van Tokio. "Maar het was gewoon best wel een moeilijke dag." De race van vrijdag ging beter. "Elke race word ik weer beter. Dus blij dat de wind vandaag wat stabieler was. Dat hielp."

Vanwege wat meer wind waren de omstandigheden voor de zeilers beter dan in de voorgaande dagen. Mirthe Akkerman en Marissa IJben klommen allebeide ook in het klassement van de Laser Radial, naar respectievelijk de 21e en de 45e plaats.