Buffetrestaurants mogen vuur nog niet opstoken door coronamaatregelen, sauna's wel

Bij Sauna Leeuwerikhoeve in Burgum is de stemming anders. Daar zijn ze volop in voorbereiding op de heropening. Het nieuws dat ze op 5 in plaats van 9 juni weer open mogen, kwam als een verrassing. Het is flink aanpoten geweest de laatste dagen, vertelt Eric Humme van de Leeuwerikhoeve.

"Dan moet je echt heel veel snel regelen", zegt Humme. "Bij zo'n bedrijf als dit kun je niet van de een op de andere dag zeggen 'we gaan open'. Alles moet weer opgestookt worden, want het is niet op temperatuur. Dat gaat allemaal gefaseerd en in dagen. Dat kan niet in een keer een knopje aan en die sauna is morgen warm. Zo werkt dat niet."

De sauna is vanaf maandag echter weer helemaal open en daar is Humme erg blij om. "Dat is een hele grote opluchting. We kijken er al geruime tijd naar uit om eindelijk weer eens een keer los te kunnen."