Q&A: "Vergeet niet, drugshandel is keiharde misdaad"

Waarom beslist een burgemeester eigenlijk over het sluiten van drugspanden?

"In de Opiumwet is vastgelegd dat de bevoegdheid om een woning te sluiten bij de burgemeester ligt, wanneer er sprake is van drugshandel. Als de politie dat dus ergens constateert, kijken we ernaar en kun je als burgemeester die beslissing nemen.

Bij softdrugs gaat de boel drie maanden dicht. Als het om harddrugs gaat, gaat het om een periode van zes maanden. Als je daarna vaker betrapt wordt, gaat de boel natuurlijk langer op slot."

Is het een moeilijk besluit?

"Ik hoef vaak niet heel lang over na te denken. Als er inderdaad sprake is van drugshandel vanuit een woning, dan heeft dat een ontwrichtende werking in de buurt. Mensen kopen die rommel daar, gebruiken het daar soms ook, dat zorgt allemaal voor overlast. Dat wil je als burgemeester niet in je gemeente hebben."

Wat als er een gezin in zo'n huis woont?

"Bij een loods op een industrieterrein is de maatregel uiteraard wat makkelijker te nemen. Soms heb je inderdaad te maken met een woonhuis, waar ook nog een partner of zelfs kinderen wonen.

Wanneer het dan de eerste keer is, of de overlast voor de buurt is zeer beperkt, dan laat je het soms bij een gesprek en een stevige waarschuwing in het belang van de kinderen. Maar daar ben ik in principe niet toe gelegen."

Werkt het?

"De criminaliteit wordt er niet meteen minder van, maar het heeft wel degelijk effect. De loop is er dan uit, om het zo maar te zeggen. Dan komen er geen brommertjes of scootertjes langs om hun drugs op te halen. Dat scheelt veel directe overlast voor omwonenden.

Vergeet niet, de romantiek rondom drugshandel moeten we vergeten. Dat was in de jaren zeventig zo met de hippies, maar die tijd hebben we gehad. Het is nu keiharde misdaad. Waar wij die als overheid maar beëindigen kunnen, daar moeten we dat ook doen."