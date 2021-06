Elfstedentocht golfen voor het goede doel: "Het is een moeilijk jaar geweest"

"Golf is voor mij het leven", vertelt Hempenius, terwijl hij over de golfbaan in Beetsterzwaag loopt. Met een golfclub in de hand kijkt hij richting een vlag in de verte. "Ik wil de sport overbrengen op andere mensen en die wil ik verbinden. Daarom kwam ik bij het Foppe Fonds uit. Zij helpen kinderen met een beperking. Als ze bijvoorbeeld een nieuwe rolstoel nodig hebben, dan kunnen ze bij het fonds aanbellen voor een bedrag. Ze maken de kinderen ook nog eens enthousiast voor de sport."

De zogenaamde Golfstedentocht is vrijdagochtend om 05.11 uur begonnen en eindigt zondag om 17.11 uur. In die tijd hoopt Hempenius op alle banen de 18-holes te spelen. "We halen geld binnen met sponsors. Dat loopt goed, maar het gaat ook om de gedachte erachter. Golf is een mooie sport, maar mensen moeten de sport nog wat ontdekken, heb ik het idee."