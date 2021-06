Koloniën van Weldadigheid stap dichterbij status van werelderfgoed

De Koloniën liggen op de grens van Fryslân en Drenthe, in de omgeving van Noordwolde. De koloniën ontstonden in de negentiende eeuw. Ze waren bedoeld om arme gezinnen, vooral uit grote steden, te helpen bij het opbouwen van een eigen bestaan als boer.

'Kroon op het werk'

Gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe is blij het met advies. "Het positieve advies is de kroon op het werk van de afgelopen jaren. We wisten al dat de Koloniën van Weldadigheid werelderfgoedwaardig waren. Maar hiermee ligt de weg open naar het beoogde besluit door het Werelderfgoedcomité."

Waarschijnlijk wordt eind juli bekend of de Koloniën van Weldadigheid ook echt op de werelderfgoedlijst komen. Vorig jaar kregen ze al wel een prestigieus Europees Erfgoedlabel.