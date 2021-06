Freedsmerk over de maximum snelheid: "De rechtervoet moet nog wat wennen"

52% van de Nederlanders is klaar met de maximum snelheid van 100 kilometer per uur op de snelweg. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS (het Centraal Bureau voor de Statistiek), dat vrijdag gepubliceerd is. Dat betekent trouwens ook dat die andere helft schijnbaar wel tevreden is met de 100 per uur. Op de Leeuwarder freedsmerk waren de meningen -zo als eigenlijk altijd- ook deze week weer verdeeld.