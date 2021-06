Q&A: Wat is nu dat gele vaccinatieboekje, en wat heb je er aan?

Wat is het gele boekje?

Het gele vaccinatieboekje is een internationaal bewijs van inentingen. "We noemen dit het reizigers-vaccinatieboekje. Daar stempelen we normaal gesproken ook prikken in die mensen voor reizen krijgen," legt Everhard Hofstra uit, arts infectieziektebestrijding bij GGD Fryslân.

Normaal gesproken worden er bijvoorbeeld prikken tegen hepatitis en de gele koorts in opgenomen. Maar ook een vaccinatie tegen het coronavirus kan er nu aan worden toegevoegd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt het boekje aan, omdat het handig om om mee te nemen als je op vakantie gaat naar landen waar bijvoorbeeld gele koorts heerst.

Wat heb je aan zo'n boekje?

Volgens koepelorganisatie GGD-GHOR kun je het gele boekje het beste zien als een 'extra service.' De douane kent het, het is in meerdere talen uitgegeven en het is handig voor mensen die niet digitaal vaardig zijn en een corona-app bijvoorbeeld lastig vinden.

Je krijgt het boekje normaal gesproken na een inenting voor een vakantie, maar je kunt het boekje ook op internet bestellen. Na een coronavaccinatie krijg je een registratiekaart, met datum, productnaam, batchnummer en link naar de bijsluiter. Er zijn ook stickers met de informatie, die door de GGD op de registratiekaart kunnen worden geplakt, maar ook in het gele vaccinatieboekje.

Is het boekje overal geldig?

Nee, je kunt er niet overal mee terecht, want er zijn op dit moment geen internationale afspraken over het gele boekje als corona-vaccinatiebewijs. "Het heeft geen officieel karakter, behalve voor de gele koorts-vaccinatie. Maar je kunt er wel alles in bijhouden, dus ook het vaccin tegen het coronavirus," zegt Hofstra.