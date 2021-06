Onderwijsbond: "Openingsplicht scholen is het opjagen van docenten"

Hoekstra, die zelf ook docent op de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk is, vindt het vreemd dat de minister de onderwijsinspectie erbij haalt. "Dat vind ik een vreemd statement. Om nu op het allerlaatste moment in deze crisis docenten nog verder op te jagen, dat wijzen wij af. Ik ben er niet gelukkig mee. Er is nog maar een aantal weken voor de zomervakantie. Om niet-gevaccineerde docenten voor de klas te zetten en te dreigen met de onderwijsinspectie, dat vind ik een vreemd statement."

Dubbel gevoel

De meeste scholen gaan wel open, geeft Hoekstra aan. "Het verschilt tussen locaties en niveaus. Over het algemeen gaan de scholen weer open, maar niet allemaal." Zelf gaat Hoekstra wel aan het werk. Maar wel met een 'dubbel gevoel,' zegt hij. "We hebben al fysiek en online onderwijs verzorgd in de afgelopen weken. Dus scholen zijn al open, maar de opdracht is om de scholen nu nog verder te openen. Dat doen we omdat het de opdracht van de minister is, maar wij hebben ook een OMT dat voorschrijft dat leerlingen wel worden getest. Daar hebben wij twijfels over. En daar komt dus bij dat de meeste docenten nog niet zijn geprikt."

Dilemma

Het blijft een lastig dilemma: is het recht op veiligheid belangrijker dan het recht op onderwijs voor kinderen? Hoekstra: "We hebben natuurlijk wel echt het idee dat leerlingen het beste leren op school. Dan heb je er grip op en kun je ze sturen. Dat willen we het liefst. Maar als er nog steeds landelijke campagnes zijn om op te roepen om thuis te werken en wij niet-gevaccineerd aan de slag moeten, dan is dat wel een vreemde boodschap."

Allerlaatste moment

Het leeft onder collega-docenten, zegt Hoekstra. "Sommigen willen niet voor de klas omdat ze een klein lokaal hebben, een praktijkvak geven of thuis mensen hebben met een kwetsbare gezondheid. Zo zijn er wel zorgen over deze stap, die nog op het allerlaatste moment voor de vakantie moet worden gedaan."