Besmettingen dalen, prikken nemen toe: "We gaan echt de goede kant op"

Geen Janssen meer

De regering heeft besloten om de nieuwe leeftijdsgroepen te vaccineren met Pfizer en Moderna, niet meer met Janssen. Daar heeft GGD Fryslân wel vragen over gekregen, zegt Hofstra. "De Gezondheidsraad heeft aangegeven dat jet Janssen-vaccin wel degelijk voor die groep veilig is, maar die andere vaccins zijn nog iets veiliger. In beide gevallen praat je over hele kleine kansen. Het is zeker niet verkeerd om kwetsbare groepen, militairen en zeevarenden een Janssen-vaccin te geven. Dan hoeven ze ook maar één prik."

Sekswerkers bereiken

De GGD zet op dit moment ook extra in om sekswerkers een vaccin te geven. Dat is wel nodig, geeft Hofstra aan. "We weten dat veel sekswerkers niet regulier in Nederland zijn ingeschreven, maar uit het buitenland komen en hier tijdelijk zijn. Omdat het ingewikkeld kan zijn voor hen om alle informatie tot zich te nemen, zetten we er extra op in hen goed te bereiken en zich eenvoudig kunnen laten vaccineren. Zowel voor hen als hun klanten is het wel van belang, omdat ze toch relatief een wat hoger risico op het oplopen van het virus hebben."