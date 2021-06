Passantenhaven De Westereen wordt park met acht vakantiehuisjes

In maart heeft de gemeente de haven aangeboden voor verkoop. Er kwamen acht plannen binnen: van een jachthaven met boothuizen tot tiny-houses voor verhuur en een woningbouwplan.

Samenwerking met dorp

Het college vond echter dat het plan van de familie De Jager het beste in de omgeving paste. "Ik ken niet alle andere plannen, al heb ik hier en daar wel wat gehoord. Ik denk dat een grote reden voor de gemeente was dat wij erg de samenwerking met het dorp op willen zoeken. We willen wat aan de omgeving toevoegen, niet alleen zelf wat verdienen. Ik denk dat dit de meerwaarde van ons verhaal was," vertelt Rienk de Jager.

De bedoeling is dat recreanten met een boor het dorp toch vlug kunnen bereiken. "Het idee is om er een steiger bij te zetten voor bootjes. En we willen binnenactiviteiten organiseren voor gezinnen en de samenwerking zoeken met andere ondernemers voor bijvoorbeeld het verhuren van fietsen en boten."

"Nu of nooit"

De Jager is er maar wat blij mee dat hij het parkje kan aanleggen. "We hadden de wens al lang, eerder hebben we er om gezocht. We zijn uiteindelijk hier terecht gekomen en we hebben het plan uit ons hoofd gezet. Maar toen kwam dit op ons pad. We zeiden: het is nu of nooit. Dus we hebben doorgepakt. Dat je dit nu achter je huis kunt realiseren, dat is prachtig. Het is nu wat armzalig, maar met een goede invulling kan het ontzettend mooi voor toeristen worden."