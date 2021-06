Natuurclubs luiden noodklok over schelpdierrif vanwege gasboring bij Schiermonnikoog

Lutz Jacobi van de Waddenvereniging vindt het akelig dat de overheid vergunningen verstrekt zonder te kijken naar de groter wordende stapeling van effecten op het Waddengebied. Volgens haar had er beter onderzoek gedaan moeten worden.

"Weggegooid geld"

Karel van den Wijgaard van ARK Natuurontwikkeling noemt het niet louter schadelijk voor de natuur, maar ook weggegooid geld. De overheid heft met natuurorganisaties afgesproken om het rif op te knappen, maar zouden nu ook toestemming geven voor gaswinning. "Dat is vernietiging van kapitaal en natuur in optima forma. Daarom vinden we de winning van gas op deze plek gekkenwerk."

In 2017 heeft de overheid toegezegd het gebied te beschermen. In het Noordzee Akkoord zijn er afspraken gemaakt tussen overheid en de olie- en gassector. Natuurorganisaties hebben een vergunning gekregen om natuur te ontwikkelen in het gebied.