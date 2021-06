PODCAST Smokkelbern #10: "Ik heb er niet zin in om hier weg"

Heinzi Blumenstein zat onder gedoken bij Johannes en Sjoukje Dijkstra. Na de oorlog moest hij weg, terug naar zijn vader. Die woonde in New York. Met tegenzin vertrok Hans. "Ik heb er niet zin in om hier weg. Maar het zal wel moeten", schreef Hans aan zijn vader.

In 1978 nam Hans, inmiddels Amerikaan geworden, weer contact op met zijn Friese onderduikfamilie. Hij kwam logeren, elk jaar. Hans ontdekte dat Fryslân zijn thuis was.

Samen met Sjoukje Dijkstra, kleindochter van zijn pleegouders, ging hij op onderzoek naar hun gezamenlijke oorlogsgeschiedenis. Sjoukje en Hans kregen een intensief contact. Ze hebben archiefonderzoek gedaan, en samen hebben ze presentaties gehouden in Amerika over de onderduiktijd in Fryslân.