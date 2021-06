Friese musea vieren heropening met nieuwe exposities

De tentoonstelling heet Van Parijs tot Pyongyang. "Hij gaat deels over het kaatsen op de Olympische Spelen, maar ook over de Friese sporters die ooit een medaille wonnen. We hebben meer dan 30 medailles in het museum."

Olympische kaatssport

Veel mensen weten niet dat er op de Spelen wel is gekaatst. "Het kaatsen was zeven keer vertegenwoordigd op de Olympische Spelen, als wedstrijd- of demonstratiesport. Vooral in de periode 1900-1912, maar ook nog in Barcelona in 1992 en in Mexico in 1968. En het werd gespeeld in verschillende varianten, al naargelang het land waar de Spelen waren. Het kaatsen was een demonstratiesport op de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928."