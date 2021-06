Even voorstellen: kijk hier voor de columnisten in Fryslân fan 'e moarn

Jan Koops op donderdag

Jan Koops (Appelscha, 1954) werkte lange tijd als personeelsman in de kinder- en jeugdpsychiatrie, studeerde op latere leeftijd HBO-theologie in Leeuwarden en gaat zo'n twintig keer in het jaar voor in kerkdiensten, ook in het Stellingwerfs. Daarnaast is hij freelancer voor de Nieuwe Ooststellingwerver en de Stellingwerf.

Hij is redactielid van De Ovend, het tweemaandelijkse tijdschrift van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, werkte mee aan een aantal boeken in het Stellingwerfs en schreef een hoofdstuk over dr. L.A. Bähler in Vrijzinnig Verleden-2. Hij is voorzitter van de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde & Fochteloo. Vooral de geschiedenis van Stellingwarf Oostaende heeft zijn belangstelling. Eind 2020 verhuisde hij van Oosterwolde naar Kollum.