Kerk in Lemmer wordt plek voor Lemsters en autistische jongeren

Het wordt het tweede zogeheten Papagenohuis in Nederland. Stichting Papageno Fonds is in 1996 opgericht door dirigent Jaap van Zweden en zijn vrouw, die zelf een zoon met autisme hebben. Het Papagenohuis helpt autistische jongeren in hun ontwikkeling onder meer met muziektherapie, sport en onderwijs.

16 appartementen 45 plekken

In 2015 opende Koningin Máxima het eerste huis in Laren. In Lemmer komt de tweede. In het Papageno Huis Fryslân komen 16 appartementen en 45 plekken voor dagbesteding voor autistische jongeren.