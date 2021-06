Lastige tweede dag voor zeilster Marit Bouwmeester; Laila van der Meer nog aan kop

Er worden deze week acht wedstrijden gezeild in Medemblik. De beste zeilsters kwalificeren zich daarna voor de zogeheten medalrace, waarin wordt gezeild om dubbele punten.

Mirthe Akkerman uit Akkrum doet ook mee in de Laser Radial. Zij ligt na de tweede dag 26e. Marissa IJben staat op de 46e plaats.

Van der Meer leidt Nacra 17

In de Nacra 17 is de eerste plaats na twee dagen nog steeds voor Laila van der Meer uit Grou en Bjarne Brouwer. Zij kwamen in bijna alle wedstrijden als eerste over de eindstreep.