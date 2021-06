VIDEO: Verwisseling begint als eerste skûtsje ooit aan elfstedentocht

Je kunt op een groot aantal manieren langs de elf Friese steden gaan: bijvoorbeeld op schaatsen, op de fiets of met een oldtimer. Maar in dat lijstje ontbreekt misschien wel de meest Friese manier om de monstertocht te volbrengen, en dat is met een skûtsje. De bemanning van het skûtsje Verwisseling zal het de komende vier dagen proberen, maar voor de eerste stempelpost in Stavoren hadden ze al met grote tegenslag te maken.