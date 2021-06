Zorggroep Antonius minder in de plus vanwege corona

Corona drukt de plus

Ondanks de coronadrukte toch in de plus. Hoe kan dat? Andere jaren eindigde de zorggroep ook in de plus, maar door corona viel die plus in 2020 lager uit dan andere jaren. Dat zegt Marcel Kuin, voorzitter van de zorggroep Antonius.

Kuin legt uit: door corona liggen er minder mensen in het ziekenhuis als het gaat om reguliere, niet-covid patiënten en dus zijn er minder inkomsten. Verder zijn er meer kosten door bijvoorbeeld mondkapjes en andere extra beschermingsmiddelen.

Thuiszorg doet het goed

Daar staat tegenover dat de thuiszorg het juist erg goed doet. De medewerkers daar hebben veel te doen, omdat mensen minder gauw in het ziekenhuis worden opgenomen en als ze er al liggen, eerder dan anders worden ontslagen. De thuiszorg moet de verzorging dan overnemen. Dus Thuiszorg Súdwest-Fryslân heeft goed gedraaid.

Financiële onzekerheden voor de toekomst zijn er niet mede door de voortzetting van de overheidheidsteunregeling, aldus Kuin.

Inhaalslag

In het afgelopen jaar heeft zorggroep Antonius 10 procent van de reguliere zorg niet verleend. Dus 90 procent wel. Dit jaar zitten ze tot nu toe nog niet hoog: 60 tot 70 procent wel verleende zorg en dus 40 tot 30 procent niet.

De verwachting is dat dat getal wel hoger wordt, wanneer de pandemie op zijn retour is. Kuin verwacht na de zomer mogelijk een inhaalslag. Al duurt het wel tot volgend jaar voordat ze weer op het normale niveau zitten.

Ziekteverzuim

Verder is het ziekteverzuim onder medewerkers hoger dan anders. Dat komt door ook corona en door de hogere werkdruk. Nu is het net te doen, maar het had niet veel verder moeten gaan, zo besluit Kuin zijn verhaal.