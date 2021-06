VIDEO: Rigtje (90) uit Dokkum volgt nog elke week gymnastiekles

Hoekstra-Broekema doet mee aan de 60-plus-groepslessen van de vereniging in Dokkum. De fanatieke sportvrouw is al meer dan vijftig jaar lid van de vereniging. Met haar negentig jaar is zij het oudste lid in Dokkum. Ze sport nog steeds met veel plezier.

"Ik heb het altijd mooi gevonden", vertelt de 90-jarige Rigtje. "Je praat eens even met elkaar en je ziet elkaar weer; je bent er even helemaal uit. Ik ben maar alleen, mijn man leeft niet meer. Anders zit ik hele dagen alleen, maar nu ben ik er echt even uit."