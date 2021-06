Foeke Booy twee jaar langer technisch manager bij Cambuur

"Het zijn sinds mijn terugkeer bij de club bijzondere jaren geweest met diepe dalen, maar gelukkig vooral ook hele hoge pieken", zegt Booy.

Het hoogtepunt was de promotie naar de eredivisie en het kampioenschap in de eerste divisie, afgelopen seizoen. "Dat hebben we als team gedaan en met die goede groep mensen wil ik heel graag doorbouwen richting de eredivisie en het nieuwe stadion."

Eerder al speler bij Cambuur

De 59-jarige Booy kwam eind 2017 in dienst bij de Leeuwarders. In de jaren 80 was hij ook actief als speler bij Cambuur. Later speelde hij onder andere nog bij Club Brugge in België en bij FC Utrecht.

Bij die laatste club begon hij ook als trainer, nadat hij stopte als speler. Bij Utrecht is hij ook technisch directeur geweest.