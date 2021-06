Financiële steun voor verenigingsleven Noardeast-Fryslân

De regeling is een vervolg op een eerdere regeling waarbij compensatie kon worden aangevraagd voor 2020. Nieuw is nu dat ook sportverenigingen een bijdrage kunnen aanvragen.

In deze nieuwe regeling kan compensatie worden aangevraagd voor schade die is ontstaan in de periode van 1 januari tot 1 juli 2021. De subsidie moet voor 1 oktober 2021 worden aangevraagd.

Maximaal 15.000 euro

Voor de culturele sector is in totaal 150.000 euro beschikbaar. Culturele instellingen kunnen voor maximaal 15.000 euro een aanvraag doen.

Alle sportverenigingen met minder dan 100 leden kunnen 500 euro subsidie krijgen. De verenigingen met meer leden kunnen een aanvraag doen voor maximaal 750 euro. Een aantal sportverenigingen kon eerder een vrijstelling voor de huur krijgen voor de periode dat er niet gesport kon worden.