Tranen van vreugde en verdriet om beslissing over Zalen Schaaf in Leeuwarden

Turfmarkt legt zich erbij neer

Projectontwikkelaar Turfmarkt in Baarn is verbaasd over de gang van zaken. Hun plan was het om appartementen in het gebouw te bouwen en de grote zaal smaller te maken door nieuwe ateliers en werkruimtes aan de zijkanten. Dat plan was ook geen meerderheid in de raad van Leeuwarden voor. "Wij willen ons geen slecht verliezer tonen, maar het verbaast ons wel. Een vakjury heeft bepaald dat wij de nummer 1 zijn". zegt Erik Schot fan Turfmarkt.

"Emotie geeft de doorslag"

Volgens Schot is het vreemd dat de spelregels veranderen als men niet blij is met de uitkomst. "Dan merk je dat de emotie het heeft gewonnen van het verstand. Uiteindelijk is dat het politieke spel. Zo werkt het. Daarom laten we het erbij. Stappen ondernemen doen we niet. Dan komen er nog meer emoties los."