Omrop TIP: NNO brengt digitaal het Pieter Roelf Jeugdconcert

Opdrachten

Freek en Eric geven in de livestream allerlei opdrachten die de leerlingen zelf in de klas of thuis kunnen doen. Door middel van de Young Person's Guide to the Orchestra van Benjamin Britten, gaan ze alle instrumentgroepen bij langs. Ze laten zien hoe de instrumenten werken, vertellen grappige anekdotes en laten natuurlijk de mooiste muziek horen.