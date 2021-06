LIVE: NNO brengt digitaal het Pieter Roelf Jeugdconcert

Bekijk het concert live

It konsert is tongersdei fan 12.30 oere ôf hjir te folgjen. Foar elkenien dy 't it mist hat, of it leafst thús noch weromsjen wol, mei de âlden, bruorkes en suskes, is it hiele konsert fan 14 juny nochris te sjen op de webside fan it NNO.

Het concert is donderdag vanaf 12.30 uur hier te volgen. Voor iedereen die het heeft gemist of het graag thuis nog eens terug wil kijken, met de ouders, broertjes en zusjes, is het hele concert vanaf 14 juni nog eens te kijken op de website van het NNO.