ONE-Dyas wil gas boren boven Schier, maar wie zitten er achter het bedrijf?

Desondanks is er doorgegaan en is er een grote hoeveelheid gas gevonden boven Schier. Het veld kreeg de naam Ruby, oftewel robijn. De vondst overtrof de verwachtingen destijds van de vinders en is volgens ONE-Dyas een reden dat actief zijn op de Noordzee nog steeds loont.

"Sinds 2018 is ONE-Dyas in gesprek met een groot aantal partijen, waaronder ook de nabijgelegen gemeenten Schiermonnikoog, Het Hogeland en Borkum, om hen tijdig en transparant te informeren over het project", zegt Toussaint.

De vragen, zorgen en suggesties zijn volgens haar zoveel mogelijk meegenomen in het milieueffectrapport. Daarin wordt gekeken welke effecten de boringen op de natuur hebben.

Grote zorgen over lozen afvalwater

Het bedrijf zegt volgens de regels bezig te zijn. Maar er zijn grote zorgen over lozingen van afvalwater wat nodig is voor de boringen. Als in de toekomst gas wordt gewonnen bij Schiermonnikoog, dan worden dagelijks duizenden liters afvalwater met schadelijke stoffen op zee gedumpt.

Volgens de wet mag dat maar tegenstanders vinden dat niet kunnen. "Bij de emissies naar water zijn er op dit moment twee mogelijkheden: afvoeren naar land of lozen op zee. Uit de Milieu Effect Rapportage blijkt dat afvoeren naar land belastender voor het milieu is. Daarom is er gekozen voor het lozen op zee. Dit geeft geen significante effecten op de natuur, in geen enkele fase van het project", aldus Toussaint.

Spanningsveld

Tijdens het Noordzeecongres, begin april, waarin wetenschappers, natuurorganisaties, beleidsmakers en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten, werd weer duidelijk hoe lastig het is om een juiste balans te vinden tussen de behoefte van grondstoffen uit de natuur of de natuur met rust te laten.