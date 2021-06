Verrassende keuze voor Agora 'gemaakt voor de mensen uit de buurt'

De PvdA was altijd al voorstander van het plan van Agora. Hoewel de partij Schaaf Blijft als tweede keus had, is er blijdschap over de keus voor Agora laat fractievoorzitter Mirka Antolovic weten: "De PvdA heeft zich altijd sterk gemaakt voor het behouden van Zalen Schaaf en is altijd tegen de sloop geweest. Het plan Agora zien wij als een waardevolle nieuwe invulling die laagdrempelig is voor een grote variëteit aan bezoekers."

ChristenUnie en D66 voor Agora

Twee partijen die draaiden met hun stem voor Agora waren de ChristenUnie en D66. Een keus voor de mensen uit de buurt, zo zei CU-raadslid Frits Rijpma.

Dat was ook de gedachte van D66-fractievoorzitter Julie Bruijnincx: ""We hebben er wel even over na moeten denken, maar hebben eieren voor ons geld gekozen toen duidelijk werd dat onze eerste keus niet doorging. De buurt had als tweede keus het plan van Agora, en we hebben dit voor de buurt gedaan. Hoe sympathiek het plan van Schaaf in Beweging ook was."

FNP verbaasd

Lijst058 en de FNP waren woensdagavond verbaasd door de draai van verschillende partijen. Jan Willem Tuininga van de FNP snapt ern iks van: "Wat hier gebeurd is, is onvoorstelbaar. We hebben partijen gezien die in vijf minuten draaien, terwijl ze altijd gezegd hebben dat ze achter de buurt stonden. Ze hebben nu niet alleen de mensen in het Speelmankwartier te pakken, maar ook de mensen van Schaaf in Beweging."

Wethouder Hein de Haan denkt dat de buurt wel kan leven met de uiteindelijke winnaar: "Je zag drie plannen met drie achterbannen. De meeste mensen uit de buurt hadden voorrang voor het plan van Turfmarkt, met mooie woningbouw en een kleinschalige maatschappelijke functie. Maar we hebben ook gehoord dat hun tweede voorkeur Agora was. Dus ze zullen het enerzijds jammer vinden dat het plan van Turfmarkt het niet wordt, maar ze zullen anderzijds ook blij zijn dat het plan van Schaaf in Beweging ook niet doorgaat."