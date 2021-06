VIDEO: Bij Pathé in Leeuwarden willen ze de strijd aan met Netflix en Videoland

Licht uit en film aan. Het is alweer maanden geleden dat dat in ons land gebeurde. Vanaf half december waren de bioscopen dicht. Maar komend weekend kunnen de echte filmliefhebbers weer genieten van het witte doek. Ondanks de concurrentie van Netflix of Videoland denken ze bij Pathé in Leeuwarden dat de mensen wel terugkomen naar de grote zaal.