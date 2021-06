Piet Fortuin: "Bijzonder dat werknemers en werkgevers akkoord zijn"

In het akkoord is afgesproken dat flexwerkers beter betaald moeten worden en meer zekerheden krijgen. Het akkoord is in een brief aan de informateur gestuurd voor het toekomstige kabinet.

Bijzonder dat er een akkoord is

Het is de uitwerking van de voorstellen van de commissie Borstlap die twee jaar geleden al aandrong op hervormingen van de arbeidsmarkt. Al sinds afgelopen zomer zijn de sociale partners hierover in gesprek. Dat werknemers en werkgevers akkoord zijn over zulke zaken is volgens Fortuin heel bijzonder.

De laatste keer dat zoiets gebeurde was in 2006. "We zien allemaal dat er iets moet gebeuren, de zaak is uit balans tussen vast en flex. Dat moet beter", zegt de voorzitter van de vakbond CNV.

Eerlijk werk heeft ook een prijs

Het plan kost veel geld, er zit een prijskaartje aan. Van flex naar vast kost werkgevers meer en dat moet betaald worden. Al die constructies van goedkope flexkrachten gaan over de kop. Op de vraag of bedrijven dit wel kunnen dragen zegt Fortuin dat we als consument ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen.