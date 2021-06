Speciale 'prikbus' GGD op de eerste dag volledig uitverkocht

"We hebben vandaag verhalen gehoord van mensen die eerst een gesprek willen hebben met een dokter. Die willen worden overtuigd door een dokter, om het vaccin te nemen", zegt Van Mourik. "We hebben een hoge vaccinatiegraad nodig in Nederland, om clusteruitbraken te voorkomen."

Wat de GGD Fryslân betreft volgen er dan ook snel meer bussen die andere delen van Nederland kunnen vaccineren. "We bereiken hier bijvoorbeeld ook groepen mee, die we gewoonweg niet bereiken. Deze bus is voor Fryslân, maar andere bussen kunnen dit natuurlijk ook in de rest van het land."