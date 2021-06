Jelle Bijlsma in top 250 groeibedrijven: "Dat is een goed teken"

Speelman ziet de notering op de lijst als een goed teken, maar blijft er nuchter onder. "Dat is een goed teken, daar zijn we blij mee", zegt Stefan Speelman. "Het is een waardering dat we goed bezig zijn als bedrijf."

'Gepassioneerde vakmannen'

Bedrijven kunnen in de top 250 komen als ze over een periode van vijf jaar tenminste 20 procent per jaar gegroeid zijn. In Friesland lukte dat alleen bij Jelle Bijlsma. "Dat is eigenlijk heel natuurlijk gegaan, we zijn met gepassioneerde vakmannen bezig met mooie projecten", vertelt Speelman "dat is de basis van deze groei."

Het bedrijf doet het goed, maar als het verder wil groeien moet er volgens Speelman wel nieuw personeel bij komen. "We zouden wel meer aan kunnen, maar we worden beperkt door het aantal goede vakmannen. Er is honger naar goed personeel."