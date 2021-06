HEA! Genieten op de dijk

Op de dijk bij Gaast genieten de zussen Annemieke en Vera Slockers van het uitzicht over het IJsselmeer. De vrouwen zijn een dag op pad in Súdwest-Fryslân. Annemieke woont in Nijmegen en is regelmatig bij Vera op bezoek voor een uitstapje. Vera zou hier wel een buitenhuisje willen hebben, want de Amsterdamse houdt van ruimte en groene weilanden.