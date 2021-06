Q&A: "Ik denk niet dat Johnny Jansen vannacht lekker heeft geslapen"

Wie zitten er volgend seizoen naast Johnny Jansen op de bank?

"Dat is een interessante vraag. Met Hennie Spijkerman had Jansen een assistent met de nodige ervaring, maar veel belangrijker, hij vormde totaal geen bedreiging voor Jansen om zijn positie over te nemen. Kiest Heerenveen daar nu opnieuw voor of sorteert men al voor en kiezen ze voor een assistent die bij slechte resultaten het stokje van Jansen kan overnemen. Als ik een naam mag noemen: Geert Arend Roorda."

Wat betekent dit alles voor de positie van Johnny Jansen?

"Ik denk niet dat Johnny vannacht lekker heeft geslapen. Omdat hij meerdere keren heeft gezegd dat hij heel tevreden is over zijn staf, is hij nu zelf ook aangeschoten wild. Bovendien is Jeffrey Talan een vriend van hem, dit doet hem enorm zeer. Jansen zal zich realiseren dat hij onder een vergrootglas ligt, het meeste krediet heeft hij wel verspeeld. Bij een slechte competitiestart wijst de vinger direct naar hem."