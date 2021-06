Harlingen heeft landelijke primeur met 'prikbus'

Met de bus wil de GGD de mensen een kans bieden om dichtbij huis een vaccinatie te halen.

Bij de 'prikbus' stond de gloednieuwe burgemeester Ina Sjerps om de mensen te ontvangen. Het is haar eerste publieke optreden na de installatie. "We hebben de primeur van Nederland. De bus is een goed idee voor mensen die minder mobiel zijn. Zo moeten de Harlingers naar Franeker, maar nu kunnen ze zich dichtbij huis laten vaccineren."

De burgemeester roept iedereen op om de vaccinatie te laten zetten. "Laat je vaccineren, dan gaan we een mooie zomer tegemoet en kunnen we sneller de zorg ontlasten."

In de bus kunnen zo'n 90 prikken per dag worden gezet. Het is niet nodig om een afspraak te maken, we moet de uitnodiging van het RIVM en een ID-bewijs worden meegenomen. De bus wordt in juni ingezet als proef en komt ook nog in Noardeast-Fryslân en Weststellingwerf te staan.