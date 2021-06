Rode lijst moet nachtvlinder redden

"De rijkdom aan soorten spreekt me aan. En de kleurenpracht van de nachtvlinders", zegt Gerrit Tuinstra, hij is van de Vlinderwerkgroep Friesland. De nachtvlinder staat onder druk en dat komt omdat er minder geschikte gebieden zijn voor de insectensoort. "Er is meer versnippering en het komt ook door de intensieve landbouw van de laatste decennia."

Hoe erg de achteruitgang is, is moeilijk te zeggen. Dat moet de rode lijst op Europese schaal uitwijzen. "Als er minder nachtvlinders zijn, is dat niet goed voor de biodiversiteit en uiteindelijk ook voor andere soorten, zoals vleermuizen. De rupsen zijn bijvoorbeeld voedsel jonge mezen."

Een oplossing is niet makkelijk te geven, er zullen meerdere maatregelen moeten worden genomen. "Een daarvan is een verandering in de landbouw, dat we minder intensief boeren. Maar ook minder intensief beheer van slootkanten zou veel kunnen schelen."