Lekker zonnig weer, maar let op zegt dermatoloog

Wat gebeurt er eigenlijk met de huid als we verbranden?

"Er ontstaat schade in het DNA. We zien vaak dat mensen die op jonge leeftijd zijn verbrand, dat ze op latere leeftijd een groter risico hebben voor het ontwikkelen van huidkanker. De zonschade kan op den duur niet meer worden hersteld," legt dermatoloog Joline Zuidema uit.

Wat kunnen we doen om verbranden te voorkomen?

"Jezelf goed insmeren, niet in de zon zitten op het heetst van de dag tussen elf en drie uur. En elk jaar nieuwe zonnebrandcrème kopen, want die van vorig jaar werkt helaas niet meer. En verder kun je jezelf beschermen met kleding en een hoed of pet dragen."

Wat moet je doen als je al bent verbrand?

"Dan is het kwaad al geschied, je moet uit de zon gaan."

Joline Zuidema merkt dat door corona mensen minder gauw naar de huisarts en het ziekenhuis gaan. "In het begin van corona, in het eerste kwartaal vorig jaar, zijn er minder diagnoses gesteld. Mijn indruk is dat mensen minder naar de dokter gingen, omdat ze dachten dat die het druk had met corona. Dat vind ik een verontrustend idee. Dit jaar stijgt het wel weer wat. Het is belangrijk om naar een plekje te laten bekijken als je het niet vertrouwt."