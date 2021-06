Bouwbedrijf Jelle Bijlsma is enige Friese bedrijf in top 250 groeiers

Om in de lijst te belanden, moeten bedrijven 10 fte groot zijn of op zijn minst 5 miljoen euro omzetten. Verder moeten ze tussen december 2017 en december 2020 een jaarlijkse groei van minimaal 20% laten zien in fte of omzet. Verder moet ze in Nederland geregistreerd zijn en het hoofdkantoor in ons land hebben.

De provincie met de meeste bedrijven in de lijst is Noord-Holland met 90 bedrijven. Na de zomer wordt bekend welk bedrijf de snelste groeier van Nederland geworden is en de Gouden Groeier Award krijgt.