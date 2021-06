Heerenveen-vrouwen bij finish van 'Cashtafette': streefbedrag binnen handbereik

Speelster Wiëlle Douma van de Friese vrouwen is net over de finish als ze het heeft over de opbrengst. "We hebben op dit moment ongeveer 55.000 euro opgehaald. Ons doel was natuurlijk 65.000, dus daar zitten we net iets onder."

Toch kan het bedrag nog oplopen, zegt Douma. "De lijnen zijn nog open zullen we maar zeggen. We hebben de route voltooid, maar we willen dat streefbedrag alsnog halen dus mensen kunnen nog doneren."

De vrouwen liepen in vijftien teams van Barneveld naar Heerenveen. Dat deden ze om het gat in de begroting voor komend seizoen op te vullen.