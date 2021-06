Vijf opvallende zaken uit de Ultegra-zaak: codetaal en handgranaten voor 5 euro

Het Openbaar Ministerie eiste zware gevangenisstraffen tegen de verdachten. De volgende opvallende zaken werden aangevoerd als bewijs tegen de bende.

Er werd veel codetaal gebruikt door de bende

In afgetapte telefoongesprekken gebruiken de verdachten volgens het OM codetaal voor verschillende wapens. Zo gaat het over 'een stukje ijzer' (wapen), 'snelle' (een automatisch vuurwapen), 'kleine' of 'hand' (een handvuurwapen), 'eieren', 'appels', 'peren' of 'Kindersuprises' (handgranaten), 'buis', 'regenpijp', 'rioolbuis' (een raketwerper), 'de was doen' (iets verbergen/verstoppen) en 'vieze was doen' (verboden/strafbare goederen).

We weten welke prijzen de bende rekende

De afgelopen jaren zijn de prijzen voor dit soort wapens en munitie gezakt. Zo koop je tegenwoordig voor 5 euro een handgranaat, een pistool kost 200 euro terwijl een luxe automatisch vuurwapen niet meer dan 2.500 euro hoeft te kosten.

De bende maakte reclame met een zogenaamd 'unique selling point'

Bij de bende in Oosterwolde zat ook een oud-medewerker van Defensie. In het leger had hij ervaring opgedaan met het maken en aanpassen van wapens en explosieven. De hoofdverdachte zou tegen klanten gezegd hebben dat zijn mensen 'alles zelf konden maken, zoals geluidsdempers en ontstekers, omdat we een wapenhersteller uit het leger hebbben'.

De bende handelde ook met andere bendes, bijvoorbeeld in het buitenland

In 2018 zouden de verdachten een levering gebracht hebben bij twee Belgische criminelen, die zich bezig hielden met handel in harddrugs. Het zou gaan om twee automatische vuurwapens, een anti-tank raketwerper, verschillende explosieven en honderd kogels.

De bende had oefenterrein in Groningen

De verdachten hadden een rustig plaatsje in de weilanden bij Zuidwolde, in de provincie Groningen, waar ze de wapens konden testen. Daarna leverden ze het aan hun klanten.